Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов оголосив про те, що на початку 2020 року піде з посади.

Відповідну заяву Кравцова оприлюднила прес-служба УЗ.

“Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту “Укрзалізниці” та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою – покращення стану “Укрзалізниці” і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам. Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене”, – йдеться у зверненні.

Кравцов зазначив, що “перехід на новий рівень” є “логічним”, тому що в останні роки “трансформація “Укрзалізниці” стала однією з наймасштабніших серед державних компаній”.

Куди саме він піде працювати, глава УЗ не уточнив, пообіцявши озвучити подробиці після прийняття формальних рішень.

Нагадаємо, головою “Укрзалізниці” Кравцов став в січні 2019 року. Але до цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Балчуна в серпні 2017 року.