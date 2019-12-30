Відповідну заяву Кравцова оприлюднила прес-служба УЗ.
“Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту “Укрзалізниці” та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою – покращення стану “Укрзалізниці” і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам. Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене”, – йдеться у зверненні.
Кравцов зазначив, що “перехід на новий рівень” є “логічним”, тому що в останні роки “трансформація “Укрзалізниці” стала однією з наймасштабніших серед державних компаній”.
Куди саме він піде працювати, глава УЗ не уточнив, пообіцявши озвучити подробиці після прийняття формальних рішень.
Нагадаємо, головою “Укрзалізниці” Кравцов став в січні 2019 року. Але до цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Балчуна в серпні 2017 року.
- 14 листопада під стінами Офісу президента України (ОПУ) на акцію протесту зібралися залізничники. Учасники мітингу тримали в руках плакати: “Стоп наступу на трудові права”, “Відновіть пенсію за вислугу років”, “Ні рабству на залізниці”, “Кравцова у відставку”.
- 15 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників.
- Керівник “Укрзалізниці” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії стосовно розгляду питання про його звільнення.