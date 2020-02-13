Державне бюро розслідувань проведе розслідування за фактом вчинення поліціянтами крадіжки на підприємстві під час проведення обшуків.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Як повідомлялося раніше, 20 січня поліція прийшла з обшуком на підприємство “ДЕС-ГРУП”, яке спеціалізується на виготовленні охоронних пломб. На цьому підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі. У приміщенні була встановлена камера спостереження, переглядаючи відеозаписи, з’ясувалося, що під час обшуку правоохоронці вкрали скотч, кусачки та набір шестигранників.