Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Як повідомлялося раніше, 20 січня поліція  прийшла  з обшуком на підприємство “ДЕС-ГРУП”, яке спеціалізується на  виготовленні охоронних пломб. На цьому підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі. У приміщенні була встановлена камера спостереження, переглядаючи відеозаписи, з’ясувалося, що під час обшуку правоохоронці вкрали скотч, кусачки та набір шестигранників.

ДБР  за даним фактом відкрило кримінальне провадження.

“За інформацією,  поширеною у ЗМІ 13 лютого 2020 року, нібито службові особи  Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку здійснили крадіжку майна підприємства. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом здійснення крадіжки (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають    першочергові слідчі дії.