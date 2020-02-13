Про це повідомили в прес-службі ДБР.
Як повідомлялося раніше, 20 січня поліція прийшла з обшуком на підприємство “ДЕС-ГРУП”, яке спеціалізується на виготовленні охоронних пломб. На цьому підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі. У приміщенні була встановлена камера спостереження, переглядаючи відеозаписи, з’ясувалося, що під час обшуку правоохоронці вкрали скотч, кусачки та набір шестигранників.
ДБР за даним фактом відкрило кримінальне провадження.
“За інформацією, поширеною у ЗМІ 13 лютого 2020 року, нібито службові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку здійснили крадіжку майна підприємства. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом здійснення крадіжки (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
- Раніше в Миколаєві на зустрічі однокласників поліціянт обікрав чотирьох своїх шкільних товаришів.