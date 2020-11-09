19-20 листопада 2020 року відбудеться IV міжнародний форум “Креативна Україна” від Міністерства культури та інформаційної політики України. Захід присвячений трансформації культурного сектору в новій реальності. Подія залучить найвпливовіших професіоналів креативних індустрій: українських та міжнародних експертів, урядовців та представників креативного бізнесу.

На форумі виступатимуть спікери з Єврокомісії, Стенфорду та Гарварду, британського департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту, HBO і Netflix. Серед них — відомий філософ та політолог Френсіс Фукуяма, економіст П’єр Луїжді Сакко, шоуранер серіалу HBO “Чорнобиль” Крейг Мезін, оскароносний документаліст Біл Ґутентаґ, продюсер та “амбасадор” Ірландії в кіноіндустрії Ніша Беррі та інші.

Цьогорічний форум має два напрями: панельні дискусії з українськими та міжнародними експертами, а також секторальні модулі, де в інтерактивному форматі представники креативних індустрій обговорять поточний стан секторів креативної економіки та шляхи їхнього розвитку в посткарантинній реальності.

Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України, зазначає: “Розвиток креативної економіки — наріжне питання в часи пандемії, адже саме капіталізація таланту, інтелекту і творчості є основою для виведення країни з кризи. Водночас нова реальність вимагає нових стратегій розвитку. Форум “Креативна Україна” є майданчиком Міністерства для аналізу напрямів та способів державної підтримки креативних індустрій. Зараз особливо важливо заохотити як державні, так і приватні інвестиції в культуру і креативність, бо в усьому світі креативні індустрії мають одні з найвищих економічних показників. Запрошую урядовців, представників бізнесу та громадянського суспільства доєднатися до полілогу про найдієвіші шляхи будування креативної України, участь у якому також візьмуть авторитетні представники країн ЄС, Великої Британії та США”.

Ключові міжнародні спікери форуму:

Біл Ґутентаґ — оскароносний американський режисер і сценарист, викладач Стенфордської вищої школи бізнесу. Його роботи двічі здобували Оскар, а також тричі отримали премію Еммі. Найбільш відомий за документальними стрічками “Саундтрек до революції”, “Вежі-близнюки” та “Нанкін”. Як режисер, співпрацює з HBO, ABC, CBS, Turner та іншими. Викладає в низці найпрестижніших університетів світу: Стенфорді, Гарварді, Берклі, Єльському університеті, університеті Пенсильванії та інших.

Джон Віттінгдейл — Член парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Державний міністр медіа та даних у DCMS (Департаменті цифрових технологій, культури, медіа та спорту). Був близьким радником Маргарет Тетчер.

Крейг Мезін — американський кінорежисер, сценарист та кінопродюсер, шоуранер міні-серіалу HBO “Чорнобиль”, сценарист наступної частини “Піратів Карибського моря”. До “Чорнобилю” Мезін займався переважно написанням сценаріїв до кінокомедій та пародій, таким як фільми з серії “Похмілля у Вегасі” та “Дуже страшне кіно”.

Ніша Беррі — ірландський продюсер, у минулому — Уповноважений з питань кіно Ірландської ради кінематографії (IFB). Він продюсував та залучав до зйомок в Ірландії низку таких проєктів, як “Зоряні Війни”, “Гаррі Поттер”, номінований на Оскар “Альберт Ноббс”, співфінансував за рахунок IFB серіали “Тюдори”, “Вікінги” та інші. Розробив і впровадив ряд урядових проєктів, ключових для підтримки кіноіндустрії Ірландії.

П’єр Луїджі Сакко — старший радник і голова Венеційського офісу з питань культури та місцевого розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку, професор культурної економіки Міланського університету, старший дослідник у metaLAB Гарвардського університету. Економіст та теоретик мистецтва, вивчає креативні індустрії у світі та допомагає втілювати стратегії впровадження культури та креативності на державному рівні.

Френсіс Фукуяма — американський філософ, політичний економіст та публіцист. Почесний професор Департаменту політичних наук, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету. Передусім відомий завдяки своїй книзі “Кінець історії та остання людина”, в якій стверджує, що ліберальні демократії можуть стати кінцевою формою влади для людства. На його рахунку ще 7 інших книг та багато статей для світових видань.

Усі виступи будуть об’єднані тематикою “the next normal”. На прикладі міжнародного досвіду спікери запропонують нові ідеї щодо трансформації креативного бізнесу у відповідь на виклики сьогодення.

Форум відбудеться з використанням сучасних платформ та інтерактивних інструментів. Кожен учасник форуму зможе поставити питання експертам та взяти участь в обговоренні майбутнього креативної України. Детальніша програма доступна на сайті http://creativeukraine.org.ua

Форум Creative Ukraine 2020 проводить Міністерство культури та інформаційної політики України за підтримки GIZ, програм USAID “Конкурентоспроможна економіка України” і “Трансформація комунікацій” та програми ЄС “Дім Європи”.

З питань додаткової інформації, фото, відео та інтерв’ю з учасниками форуму звертайтесь до прес-служби форуму за адресою [email protected]

Акредитація для преси: http://bit.ly/creativeukrainepress

Сайт форуму: creativeukraine.org.ua

Сторінка у Фейсбуці: fb.com/CreativeUkraine