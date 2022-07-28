Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На підтримку платформи Balenciaga створили спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде перераховано на напрям “Відбудова України”. Відсьогодні благодійні світшоти доступні для замовлення на сайті united24-demna.balenciaga.com.

Володимир Зеленський особисто подякував за рішучість у підтримці України, яку креативний директор та дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 2022 у березні цього року, коли Демна Гвасалія поділився з гостями власним досвідом переселенця.

“Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна”, – подякував Володимир Зеленський. Також він додав, що вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати її.

Нагадаємо, що у березні 2022 року креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія підтримав Україну у повномасштабній війні проти РФ під час показу нової колекції у межах Паризького тижня моди. Модний захід присвятили вимушено переміщеним особам.

Під час дефіле моделей, котрі пробирались крізь хуртовину, усім присутнім роздали футболки у кольорах українського прапора. Безпосередньо на початку та на завершення показу Демна декламував вірш Олександра Олеся “Живи Україно, живи для краси”. Він зазначив, що це шоу не потребує пояснень, адже це присвята “безстрашності, опору й перемозі любові та світу”.

Раніше повідомлялося, що ще одним амбасадором благодійної платформи UNITED24 став американський попрок-гурт Imagine Dragons.

Довідка. UNITED24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним “вікном” для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога й відбудова України.