Багато українців для вирішення подібних проблем вибирають онлайн сервіси мікрокредитування. У випадку з мікрофінансовими компаніями отримати необхідну суму можна протягом лічених хвилин. Це не тільки швидко, але й вигідно, в певні моменти, багато МФО готові надати позику практично без відсотків і комісій.
Кредит онлайн позбавляє від необхідності витрачати дорогоцінний час на черзі в банках. Спеціальні програми кредитування дозволять отримати гроші на карту, перебуваючи вдома на дивані або прямо з робочого місця.
Фінансові організації з розумінням ставляться до браку часу клієнтів і намагаються всіляко прискорити і полегшити отримання кредитних сум, але це не єдина перевага онлайн-кредитування перед банками. Клієнти часто можуть скористатися вигідними акціями, які проводять кредитні організації, у вигляді зменшення відсотків по кредиту або збільшення терміну кредитування. До слова, позику можливо отримати на вже існуючу карту, тому не знадобиться відвідування відділення банку або очікування кур’єрської служби з доставки банківської картки.
Ознайомитися з вигідними програмами кредитування можна без походу до фінансової установи на сайті компанії Кредит Плюс. Тут ви зможете підшукати найбільш вигідні умови кредитування.
Сайт компанії надасть вам таку інформацію:
- Доступні суми кредитування і можливість самим регулювати їх розмір.
- Терміни кредитування, які теж можна змінювати в залежності від потреб позичальника.
- Розмір відсоткових ставок за кредитом.
- Додаткову інформацію: умови кредитування, існуючі акції, можливість пролонгації кредиту та дострокового погашення.
Всі клієнти CreditPlus, одного разу скориставшись послугами даного сервісу, зможуть належним чином оцінити всі вигоди і переваги кредитування тут:
- Швидкість обробки заявки і прийняття рішення про надання кредиту не більше 1-2 хв.
- Не потрібно надання довідок про місце роботи і суми доходів.
- Не потрібні поручителі. Цілодобовий доступ до системи кредитування протягом 7 днів на тиждень.
- Знижені відсотки по кредиту: перша позика передбачає процентну ставку 0,01%.
- Можливість пролонгації кредиту.
- Знижені ставки по кредиту для постійних клієнтів.