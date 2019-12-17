Коли регулярно виникають фінансові труднощі, а часу на відвідування різних банківських установ не вистачає, необхідно шукати альтернативне джерело фінансування.

Багато українців для вирішення подібних проблем вибирають онлайн сервіси мікрокредитування. У випадку з мікрофінансовими компаніями отримати необхідну суму можна протягом лічених хвилин. Це не тільки швидко, але й вигідно, в певні моменти, багато МФО готові надати позику практично без відсотків і комісій.

Кредит онлайн позбавляє від необхідності витрачати дорогоцінний час на черзі в банках. Спеціальні програми кредитування дозволять отримати гроші на карту, перебуваючи вдома на дивані або прямо з робочого місця.

Фінансові організації з розумінням ставляться до браку часу клієнтів і намагаються всіляко прискорити і полегшити отримання кредитних сум, але це не єдина перевага онлайн-кредитування перед банками. Клієнти часто можуть скористатися вигідними акціями, які проводять кредитні організації, у вигляді зменшення відсотків по кредиту або збільшення терміну кредитування. До слова, позику можливо отримати на вже існуючу карту, тому не знадобиться відвідування відділення банку або очікування кур’єрської служби з доставки банківської картки.

Ознайомитися з вигідними програмами кредитування можна без походу до фінансової установи на сайті компанії Кредит Плюс. Тут ви зможете підшукати найбільш вигідні умови кредитування.

Сайт компанії надасть вам таку інформацію:

Доступні суми кредитування і можливість самим регулювати їх розмір. Терміни кредитування, які теж можна змінювати в залежності від потреб позичальника. Розмір відсоткових ставок за кредитом. Додаткову інформацію: умови кредитування, існуючі акції, можливість пролонгації кредиту та дострокового погашення.

Всі клієнти CreditPlus, одного разу скориставшись послугами даного сервісу, зможуть належним чином оцінити всі вигоди і переваги кредитування тут: