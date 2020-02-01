З настанням лютого українці чекають деяких змін як на законодавчому рівні, так і в повсякденному житті. Вони торкнуться правил оформлення ДТП, проведення зовнішнього оцінювання для школярів, тарифів на Інтернет і телебачення і не тільки.

#Букви зібрали найголовніші з них.

Дешеві кредити для бізнесу

Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дасть змогу учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9 % для створення або розширення власного бізнесу.

Реалізація програми “Доступні кредити 5-7-9 %” також передбачає низку інструментів для забезпечення доступності кредитів.

Як уточнили в прес-службі Міністерства фінансів України, були затверджені дві постанови, які запускають надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікро- та малого підприємництва через Фонд розвитку підприємництва.

Реалізація програми передбачає два види інструментів здешевлення і доступності кредитів.

Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9 % річних за кредитами в національній валюті (додатково оплачується комісія банків 0,5-1 %). Відсоток залежить від типу бізнесу:

5 % річних – якщо виручка до 25 млн гривень і створюються як мінімум два робочих місця протягом першого кварталу;

7 % річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн;

9 % річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн.

“При цьому для ММП (мікро- і малих підприємців, – ред.), які отримали кредит за програмою під 7 % або 9 %, ставка знижується на 0,5 процентних пунктів за кожне створене робоче місце (але ставка не може бути нижче 5 %)”, – розповіли в Мінфіні.

Другий інструмент – надання часткових гарантій по кредитах, якщо у мікро- і малого бізнесу не вистачає застави (оплата по гарантії становить 0,5 % розміру кредиту).

Згідно з попередньою оцінкою, близько 50 тисяч позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже в 2020 році.

Нові норми оренди державного та комунального майна

Тепер можливий продаж права оренди державного та комунального майна на електронному аукціоні в електронній торговій системі (замість процедури проведення конкурсу).

Якщо раніше державне і муніципальне майно можна було виставляти на аукціони “Prozorro.Продажі” тільки з доброї волі, то зараз всі орендні договори:

повинні бути укладені після прозорого аукціону з тим, хто запропонував високу цін;

хід торгів, протоколи будуть доступними для широкого загалу;

укладені договори і зміни до них будуть оприлюднені.

За словами заступника міністра, також буде створена єдина база даних по державному і комунальному майну, що здається в оренду. До 1 жовтня 2020 року всі діючі договори оренди, навіть ті, які були укладені за старим законом, будуть викладені в електронну торгову систему “Prozorro.Продажі” у вільний доступ.

Централізований облік деревини

З 1 лютого в Україні має повноцінно запрацювати централізований облік деревини.

За оцінками Офісу президента, близько 30% деревини знаходиться в тіньовому обороті і щорічно держава отримує до 2 млрд грн збитків.

Відключення опалення в деяких регіонах

З 1 лютого НАК “Нафтогаз – України“ може припинити постачати газ 18 теплокомуненерго, що знаходяться у 9 областях України, через їхню заборгованість за газ.

Проблеми з опаленням можуть виникнути в Дніпропетровській, Одеській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Дніпропетровська область

Кривий Ріг

Кам’янське

Дніпро

Івано-Франківська область

Калуш

Київська область

Софіївська Борщагівка

Луганська область

Щастя

Старобільськ

Одеська область

Одеса

Хлібодарське

Полтавська область

Полтава

Сумська область

Суми

Ромни

Харківська область

Чугуїв

Харків

Хмельницька область

Дунаївці.

Лише після сплати боргів “Нафтогаз” зможе відновити постачання газу у ці населенні пункти. Адже не має права доставляти газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків.

Нові правила перетину кордону з Кримом

З 9 лютого 2020 року набувають чинності зміни до порядку перетинання адмінмежі з окупованим Кримом дітям віком до 16 років.

Зокрема, виїзд на тимчасово окуповану територію Криму дітей віком до 16 років з 9 лютого буде можливий у супроводі когось із батьків, або уповноважених ними осіб.

Виїзд дітей віком від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд у Крим громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з Криму осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) ДМС.

Крім того, змінами передбачено, що виїзд на територію Криму та в’їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Спрощення розгляду справ стосовно ДТП

Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ щодо дорожньо-транспортних пригод. Таким чином, всі аварії без потерпілих передаватимуть на розгляд патрульної поліції.

“Ми позбавляємося від бюрократичних перешкод і спрощуємо процедуру розгляду матеріалів щодо ДТП. З 1 лютого в Києві всі повідомлення про ДТП без потерпілих передаватимуть безпосередньо в управління патрульної поліції для реєстрації та організації реагування”, – зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Кінець епохи таксофонів

З 1 лютого 2020 року компанія “Укртелеком” припинить надавати послуги зв’язку через таксофони.

Наразі мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

Крім того, застаріло обладнання, яке використовують на таксофонній мережі. А в Україні його не виготовляють, тому ремонтувати стало важче. Відповідно сама послуга стала збитковою. Вплинуло на ситуацію і те, що різні структури та організації стали просити в “Укртелекому” плату за розміщення таксофонів.

“Воля” суттєво підвищує тарифи

Найбільший в Україні телекомунікаційний провайдер послуг – компанія “Воля” анонсувала підвищення тарифів для абонентів із 1 лютого 2020 року.

У компанії пов’язують перегляд тарифів із підвищенням українськими медіагрупами цін на власні канали для провайдерів кабельного телебачення більш ніж у 2 рази. У “Волі” наголошують, що зростання тарифів для абонентів “є закономірним наслідком такого рішення”.

“Воля” закуповує контент у найбільших медіагруп України: “Інтер”, StarLightMedia, Медіа Група Україна і “1+1”. Це власники більш ніж двадцяти найпопулярніших телеканалів: “Інтер”, НТН, К1, К2, МЕГА, “Піксель”, Zoom, “Enter-фільм”, СТБ, ICTV, “Новий”, М1, М2, “Оце”, “Україна”, НЛО ТБ, “Індиго TV”, 1+1, 2+2, ТЕТ, “Плюс плюс” та інш.

“Воля” також опублікувала оновлений прейскурант тарифів, дійсний із 1 лютого.

Наприклад, вартість пакета “Воля Turbo” становить 195 грн на місяць, а буде 235 грн на місяць. Тариф “Інтернет 100”: вартість поточного пакета – 165 грн на місяць, а стане 199 грн на місяць. Пакет “Оптимальний ТБ + Інтернет 100” зараз коштує 289 грн, а з 1 лютого подорожчає до 329 грн.

Нові банкноти по 200 гривень

Своїм дизайном оновлені 200 гривень наслідують банкнотам номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, які Нацбанк вводив в обіг протягом останніх років. Основні зображення на банкноті будуть такими ж, як і на купюрах зразка 2007 року.

Нові банкноти номіналом будуть введені в обіг 25 лютого 2020. При цьому в обігу будуть перебувати одночасно банкноти і старого, і нового зразка.

Старт реєстрації на ЗНО

В Україні 3 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Реєстрація триватиме до 24 березня.

Одночасно реєстраційні документи керівники навчальних закладів повинні надіслати до 17 березня.

Крім того, передбачена процедура перереєстрації. Вона буде доступна також з 3 лютого по 24 березня за умови наявності сертифіката про реєстрацію.