Кредобанк уклав нову угоду про розподіл ризику з Європейським банком з реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також отримав ліміт у рамках Програми сприяння торгівлі, який дозволить Кредобанку розширити пропозицію таких продуктів, як гарантії та авансові платежі. Цими угодами ЄБРР підтримує продовольчу безпеку та інші критично важливі галузі в Україні під час війни.

Угоди про розподіл ризику і торговельне фінансування підтримають €125 млн нових кредитів і торговельного фінансування у сфері продовольчої безпеки та інших ключових галузях економіки

ЄБРР надає гарантію €25 млн за часткової підтримки Європейського Союзу, яка дозволить Кредобанку збільшити обсяги фінансування на €100 млн

ЄБРР відкриває ліміт до €25 млн у рамках своєї Програми сприяння торгівлі (TFP) з метою розширення доступу до торговельного фінансування для українських підприємств

Отримати нове фінансування зможуть компанії сільськогосподарського та інших критично важливих секторів.

Згідно з угодою про розподіл ризику, яку дві установи з досвідом попередньої співпраці підписали 26 липня у Лондоні, ЄБРР надає нефінансований інструмент розподілу ризиків обсягом €25 млн, який покриває 50% кредитного ризику за новим фінансуванням Кредобанку на загальну суму €100 млн, але не більше 50% портфеля. Гарантія ЄБРР надається двома рівними траншами.

Цей інструмент розподілу ризику допоможе Кредобанку в забезпеченні доступу до фінансування для українських компаній, які працюють у таких критично важливих галузях, як первинне сільське господарство і сільськогосподарські послуги, харчова промисловість, транспорт і логістика, роздрібна торгівля і фармацевтика. Він також допоможе у забезпеченні продовольчої безпеки і джерел засобів для існування в Україні, ключові сектори економіки якої зазнали суттєвого негативного впливу внаслідок російського вторгнення у лютому минулого року.

Крім цього, €15 млн із загального портфеля €100 млн, який покриває гарантія, будуть доступними для фінансування довгострокових інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у технології та обладнання, які відповідають стандартам ЄС, у тому числі інвестицій у сталі та «зелені» технології у рамках Програми конкурентоспроможності МСП у країнах Східного партнерства ЄС (EaP SMEC).

Участь у програмі ЄБРР- EaP SMEC також дозволить Кредобанку та його клієнтам отримувати експертну допомогу у формі тренінгів і консультаційної підтримки. Позичальники, які відповідатимуть вимогам, також отримають грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення їхніх інвестиційних проєктів.

«Ми раді продовженню нашої активної співпраці з Кредобанком. Стійкість та адаптивність українських підприємців, зокрема у сільськогосподарському та продовольчому секторі, є дійсно вражаючою в умовах невизначеності та руйнувань, завданих війною. Нова угода про розподіл ризиків дозволить Кредобанку скоротити дефіцит фінансування, а безперервний доступ до фінансування допоможе компаніям усунути «вузькі місця» у торгівлі харчовою та сільськогосподарською продукцією», – сказав керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж.

«Через російську агресію цієї весни не вдалося засіяти чверть сільськогосподарських земель в Україні. Український бізнес працює у надзвичайних умовах і потребує кредитів для того, щоб продовжувати діяльність. Кредобанк як частина великої фінансової групи PKO Bank Polski вже допомагає українським компаніям продовжувати працювати в умовах війни. Нова програма розподілу ризиків з ЄБРР відкриє нові можливості для збільшення обсягів кредитування і підтримки критично важливих галузей», – говорить голова правління Кредобанку Єжи Яцек Шугаєв.

«Допомога з боку таких міжнародних організацій, як ЄБРР є неоціненною, оскільки вони мають відповідний мандат і кошти. Згідно з розрахунками PKO Bank Polski, Світового банку та Уряду України, Україні може знадобитися до $750 млрд до 2032 року. Враховуючи це, ця і всі подальші угоди щодо фінансової підтримки для української економіки є надзвичайно важливими», – сказав заступник голови правління PKO Bank Polski Анджей Копирський.

Гарантія ЄБРР підтримується 50% гарантією покриття першої втрати, яка фінансується донорами у рамках пакету стійкості. Укладення цієї нової угоди збільшує до €468 млн загальний обсяг фінансування, підтриманого подібними гарантіями з початку війни.

ЄБРР також відкриває ліміт €25 млн за своєю Програмою сприяння торгівлі (TFP). Участь у цій програмі дозволить Кредобанку збільшити підтримку українських експортерів та імпортерів. Вона є важливим фінансовим інструментом, який допоможе «Кредобанку» розширити свій досвід у сфері торговельного фінансування та задовольнити зростаючий попит українського бізнесу на продукти, пов’язані з підтримкою міжнародної торгівлі.

Посилення продовольчої безпеки в Україні стало одним з п’яти стратегічних пріоритетів діяльності ЄБРР під час війни. Банк також підтримує торгівлю, енергетичну безпеку, критично важливу інфраструктуру і фармацевтичну галузь і пообіцяв інвестувати в Україні €3 млрд протягом 2022-2023 років.

ЄБРР рішуче засудив російське вторгнення і пообіцяв стояти разом з Україною. На початку квітня 2022р. Рада керуючих ЄБРР проголосувала за призупинення на невизначений час доступу Росії та Білорусі до фінансування і технічної допомоги ЄБРР. Банк також закрив свої офіси у цих двох країнах.

На додаток до пакету стійкості для України та сусідніх країн, які зазнали впливу війни, ЄБРР пообіцяв допомогти у фінансуванні відновлення України, коли це дозволять умови.

Довідка:

ЄБРР – багатосторонній банк, який підтримує розвиток приватного сектору та підприємницьких ініціатив у 36 країнах на трьох континентах. Банк належить 71 країні, ЄС та ЄІБ. Мета інвестицій ЄБРР – зробити економіку в регіонах його діяльності конкурентоспроможною, інклюзивною, ефективно керованою, «зеленою», стійкою та інтегрованою.

Кредобанк заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи. Домінуючий підрозділ групи – найбільший банк Польщі PKO Bank Polski зі 100-літньою історією, один з найстійкіших банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (липень 2021 р.). » Кредобанк є одним з провідних банків на заході України та посідає 14-е місце за розміром активів ($1,1 млрд).