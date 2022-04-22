Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Корабель затонув за 80 миль від Одеси. Наразі він є найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря. У Міноборонах зазначити, що відтепер можна буде милуватися, особливо не занурюючись.

Варто зазначити, що відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю Українию.