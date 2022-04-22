Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Корабель затонув за 80 миль від Одеси. Наразі він є найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря. У Міноборонах зазначити, що відтепер можна буде милуватися, особливо не занурюючись.
Варто зазначити, що відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю Українию.
- Нагадаємо, згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- Колишній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов прокоментував знищення російського крейсера “Москва” українськими крилатими ракетами. За інформацією Турчинова, раніше українська ракета “Нептун” пошкодила інший ворожий корабель – “Адмірал Ессен”.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Також успішний запуск ракет “Нептун”, що вразили російський крейсер “Москва” – це свято всього оборонного комплексу України, переконаний п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
- Зокрема у розвідці Великої Британії зреагували на затоплення російського крейсера “Москва”, який відігравав ключову роль у чорноморському флоті РФ