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Крейсер «Москва» затонув під час буксирування — Міноборони РФ

У Міноборони РФ зробили заяву, що російський крейсер "Москва" остаточно затонув. 13 квітня на ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа.

Четвер, 14 квітня 2022, 23:11
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Про це повідомляють росЗМІ.

Попередньо причиною сильної пожежі назвали влучні постріли українського протикорабельного комплексу “Нептун”. Уражений крейсер отримав суттєві пошкодження. На флагмані чорноморського флоту РФ виникла пожежа, яку довго намагалися локалізувати.

До крейсера надіслали кілька рятувальних суден, аби вони допомогли ліквідувати займання та провели відповідну операцію. Проте шторм спільно з потужним вибухом боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути.

“Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера “Москва” в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєприпасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового моря корабель затонув”, – йдеться у заяві.

Попередньо у Міноборони РФ стверджували, що крейсер загорівся не через атаку крилатою ракетою “Нептун”, а через здетонований боєприпас. Вони запевняють, що судно зазнало серйозних пошкоджень, але залишається на плаву. Проте інформацію щодо нового вибуху поки що не коментували.

Довідково. Російський крейсер “Москва” має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. На ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 “Вулкан”, що мають дальність враження цілей до 1000 км. Судно містить на борту один гелікоптер Ка-27.

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