Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Кремінь зазначив, що за два місяці дії нової норми мовного закону до його Секретаріату надійшло понад 80 звернень громадян щодо можливого недотримання мовного законодавства 25-ма телеканалами. Основна частина звернень стосувалася діяльності телеканалів “Україна”, “Інтер” та “1+1”.
Він наголосив, що Конституційний суд у своєму рішенні від 14 липня визначив, що “посягання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі”, оскільки вони “порушують конституційний лад, загрожують національній безпеці і самому існуванню державності України”.
“Зазначені факти та інші численні матеріали, що підтверджують систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО і можливого застосування санкцій”, — заявив омбудсмен.
Крім того, Кремінь закликав Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення “зайняти принципову позицію” і розглянути на засіданні питання про “систематичне порушення каналами чинного законодавства”.
“Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, зі свого боку, не повинна обмежуватися фіксацією порушень законодавства, а зайняти принципову позицію, офіційно розглянути на своєму засіданні питання про систематичне порушення каналами чинного законодавства, у т.ч., законодавства про кінематографію, нагляд за дотриманням якого телеканалами належить до прямих повноважень Нацради (стаття 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”)”, – резюмував він.
- Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про порушення мовного закону шістьма телеканалами.
- Медіахолдинг StarLightMedia, до якого входять канали ICTV, “Новий”, СТБ, М1, М2 та інші, заперечує звинувачення у порушенні мовного закону. У компанії вимагають перевірки та чекають, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь вибачиться за поширення начебто неперевіреної інформації.