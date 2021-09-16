Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пригрозив телеканалам "1+1", "Інтер", ICTV, "Мега" та ТРК "Україна" санкціями Ради національної безпеки та оборони за порушення закону про мову.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Кремінь зазначив, що за два місяці дії нової норми мовного закону до його Секретаріату надійшло понад 80 звернень громадян щодо можливого недотримання мовного законодавства 25-ма телеканалами. Основна частина звернень стосувалася діяльності телеканалів “Україна”, “Інтер” та “1+1”.

Він наголосив, що Конституційний суд у своєму рішенні від 14 липня визначив, що “посягання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі”, оскільки вони “порушують конституційний лад, загрожують національній безпеці і самому існуванню державності України”.

“Зазначені факти та інші численні матеріали, що підтверджують систематичне порушення згаданими телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО і можливого застосування санкцій”, — заявив омбудсмен.

Крім того, Кремінь закликав Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення “зайняти принципову позицію” і розглянути на засіданні питання про “систематичне порушення каналами чинного законодавства”.

“Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, зі свого боку, не повинна обмежуватися фіксацією порушень законодавства, а зайняти принципову позицію, офіційно розглянути на своєму засіданні питання про систематичне порушення каналами чинного законодавства, у т.ч., законодавства про кінематографію, нагляд за дотриманням якого телеканалами належить до прямих повноважень Нацради (стаття 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”)”, – резюмував він.