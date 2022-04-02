РФ активізує свої так звані "миротворчі" війська, дислоковані на окупованій території Молдови у Придністров'ї. Міноборони України готується до провокацій.

Про це сповістила в етері телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр наголосила, що наразі не можна “розслаблятися”, оскільки Кремль активно перегруповує війська. Надалі військове керівництво України очікує наступів російських солдатів по Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Також починаються демонстративні дії з боку раніше не залучених підрозділів ЗС РФ.

“РФ активізує свої війська, які знаходяться на території Молдови, так званої Придністровської невизнаної республіки. Можливо, це робиться для провокацій. Ми повинні готуватись до будь-яких сценаріїв”, – заявила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони України також зауважила, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни, тож провокації можуть бути “будь-які”.