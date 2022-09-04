Кремль міг активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських мілблогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російська влада заарештувала, а згодом звільнила відомого російського мілблогера Семена Пегова (працівника Telegram-каналу WarGonzo) у Москві 2 вересня. Причиною назвали те, що Пегов мовбито п’яним погрожував адміністратору готелю.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Пегов є досвідченим військовим журналістом, і WarGonzo має широкі зв’язки з російською армією та доступ до російських військових операцій на Донбасі у 2014 році, Сирії у 2015 році та Україні у 2022 році. ISW продовжує відстежувати аномальну активність щодо російських мілблогерів.

“Ми не можемо підтвердити обставини арешту Пегова, але пояснення WarGonzo можуть бути правильними”, – наголошують у відомстві.

Однак у липні ISW раніше оцінив, що Кремль прагне сприяти самоцензурі серед мілблогерів, які підірвали зусилля Кремля зобразити війну в Україні як вирішальну перемогу Росії, і Кремль може прагнути посилити цю цензуру. Російські військові блогери відверто повідомляли про погану роботу російських військ в Україні та обговорювали, як Кремль намагався цензурувати їх висвітлення в Україні.

Відомий мілблогер Рибар зазначив, що відносини між російським військовим командуванням і військовими кореспондентами особливо загострилися після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з військовими кореспондентами під час Санкт-Петербурзького економічного форуму 17 червня, під час якої Путін, ймовірно, намагався зняти невдоволення мілблогерів.

Наразі Кремль не затримував мілблогерів за їх репортажі. Арешт Пегова — якщо він буде пов’язаний з його висвітленням в Україні — стане значним кроком у спробах Росії контролювати російський інформаційний простір. ISW прогнозує, що російський інформаційний простір суттєво зміниться, якщо Міністерство оборони розправиться з мілблогерами та припинить їм оперативну звітність, оскільки ISW щодня використовує мілблогерів і російських військових кореспондентів як джерела російських заяв.