Зазначається, що Державне архівне агентство Росії видало збірку документів “Про історичну єдність росіян і українців”. Вона починається статтею президента РФ Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу після йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням.

У книзі представлені 242 документи від 11 до 20 століття, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля та підтвердження тверджень про те, що іноземна диверсія перетворила Україну на “антиросію”. Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.