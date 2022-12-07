Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада поступово готує громадян до оголошення проведення ще однієї хвилі мобілізації в Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що офіційно у Кремлі поки відкидають можливість другої мобілізації, однак дії російської влади вказують на намагання підготувати суспільство до неї.

6 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про другу хвилю мобілізації заявив, що потрібно покладатись на повідомлення міноборони Росії та президента, а не на “провокаційні повідомлення у соцмережах”.

В ISW наголосили, що така відповідь Пєскова ймовірно спрямована на дискредитацію російської опозиції та Telegram-каналів, які постійно повідомляють про мобілізацію у 2023 році.

“Президент Росії Володимир Путін також посилює заходи, щоб мобілізовані чоловіки та їхні родини не скаржилися на проблеми з мобілізацією. Путін, наприклад, підписав закон про заборону мітингів в урядових будівлях, університетах, школах, лікарнях, портах, на вокзалах, церквах і аеропортах, імовірно, для придушення заворушень і протестів серед мобілізованих чоловіків та їхніх сімей”, – додали аналітики

Також в ISW зауважили, що Кремль відходить від обмежених повідомлень про війну, які він раніше використовував, щоб заспокоювати суспільство.

До прикладу, напередодні Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, таким чином залучивши до війни мирних жителів під абсурдною передумовою нібито українського вторгнення.

“Московські чиновники навіть розклеїли по місту рекламу спецоперації, яку раніше ISW спостерігав лише у віддалених містах і селищах влітку 2022 року під час російських кампаній з вербування волонтерів. Однак цих інформаційних умов, ймовірно, недостатньо, щоб переконати російське населення в цілому в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на оголошення про набір волонтерів протягом літа”, – мовиться у звіті.

Водночас експерти додали, що навіть у випадку, якщо Путін оголосить другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію чи навіть офіційно оголосить війну Україні – це не допоможе розв’язати проблеми пов’язані з обмеженою військовою потужністю РФ.

Адже міноборони РФ може одночасно займатись підготовкою 130 000 призовників, а для навчання більшої кількості осіб необхідно докласти зусиль.

До прикладу, командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що російські мобілізовані, які зараз прибувають на передову, краще підготовлені, ніж ті мобілізовані, які прибули на передову одразу після наказу Путіна про часткову мобілізацію 21 вересня.

“Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з цих підрозділів, тоді як інших погано підготовлених та погано забезпечених мобілізованих передчасно відправили на передову. Фальшиве оголошення Кремля про закінчення призову за мобілізацією 28 жовтня також є показником того, що міноборони Росії визнає, що йому не вистачає можливостей підтримувати мобілізацію в резерв і призов одночасно. Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і постачання у свій персонал, вимоги, які сильно суперечать відсутності у Кремля довгострокового стратегічного планування”, – резюмували експерти.