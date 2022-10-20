Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зокрема нещодавно командувач “спецоперацією” армії РФ в Україні генерал Сергій Суровікін під час виступу в етері російського пропагандистського телебачення заявив, що їм доведеться ухвалювати “важкі рішення” щодо Херсонської області та звинуватив Україну у начебто підготовці до обстрілів цивільної інфраструктури в регіоні.

Окрім цього, окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо зазначив, що його адміністрація евакуюється західний берег Дніпра в очікуванні “широкомасштабного” українського наступу.

Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що дозволить ЗСУ повернути Херсон та значні території Херсонської області під контроль України.

“Російське військове керівництво, очевидно, навчилося на попередніх інформаційних та оперативних невдачах під час нещодавнього українського контрнаступу в Харківській області, і тому, ймовірно, намагається пом’якшити інформаційні та оперативні наслідки неспроможності захиститися від чергового успішного наступу України”, – наголосили експерти.

Також російські війська створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську гідроелектростанцію (ГЕС). Російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

18 жовтня Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що “Київ має намір пробити дамбу на Каховській ГЕС”, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області.

Сальдо повторив цю заяву та попередив, що українські війська мають намір вдарити по дамбах вище за течією міста Херсон.

Ймовірно, ці попередження необхідні Кремлю, щоб створити інформаційні умови для російських військ, пошкодити дамбу та звинуватити Україну в наступних збитках і загибелі людей, водночас використовуючи викликані повені для прикриття свого подальшого відступу. на південь до Херсонської області.

“Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб затьмарити новини про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західного Херсона. Така атака також сприяла б фальшивій російській інформаційній операції, яка зображує Україну як терористичну державу, яка навмисно націлена на цивільне населення”, – зауважили аналітики.