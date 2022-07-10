Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму в Харківській області, що містить російського імператорського двоголового орла та символи з герба Харкова XVIII століття.

Російський окупаційний уряд заявив, що зображення на прапорі є “символом історичного коріння Харківської області як невіддільної частини російської землі”, що вказує на те, що Кремль прагне приєднати частини Харківської області до Росії та, ймовірно, прагне захопити всю Харківщину.

Швидкість окупаційного уряду Харківської області у створенні цивільної адміністрації 6 липня та введенні воєнного стану в окупованій Харківській області 8 липня додатково свідчить про те, що Кремль агресивно проводить легітимізацію та консолідацію влади окупаційної адміністрації Харківської області для підтримки цієї ширшої територіальної мети.

Відверте використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію, замість використання образів і риторики на підтримку створення “народної республіки”, підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецька та Луганська області чи навіть утримання півдня України.