За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль не готовий оголосити повну чи часткову мобілізацію у РФ, а тому наказав керівникам російських регіонів, аби вони почали формувати добровольчі батальйони для участі у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Інформацію про створення у кожному регіоні РФ добровольчих батальйонів повідомив Максим Фомін – бойовик, який свого часу воював за так звану “ДНР”.

За його даними, Кремль наказав, аби кожен з 85-ти російських регіонів (зокрема тимчасово окуповані Крим та Севастополь) створив принаймі один добровольчий батальйон.

Ймовірно, росіян намагатимусь вербувати та стимулювати фінансово, аби вони вступили до батальйонів.

За інформацією російських ЗМІ, до лав батальйонів беруть чоловіків віком до 50-ти років (в окремих військових спеціальностях до 60-ти років) та підписують з ними контракт на 6 місяців, пропонуючи зарплатню розміром від 220 000 до 350 000 рублів за місяць.

В окремих російських регіонах добровольцям миттєво пропонують надбавку до військової служби – у середньому, 200 000 рублів, які виділяють з регіонального бюджету. Також добровольцям та їхнім сім’ям пропонують соціальні виплати.

За даними росЗМІ, створення чи формування добровольчих батальйонів вже розпочалось у Курській, Пермській, Нижегородській та Оренбурзькій областях, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чеченській Республіці, Республіці Татарстан, а також у Москві.

Деякі російські звіти та документація свідчать про те, що Кремль прагне завербувати приблизно 400 солдатів на батальйон, які пройдуть місячну підготовку перед відправленням в Україну. Якщо це вдасться, то до кінця серпня буде готово 34 000 нових військовослужбовців, яких відправляють воювати з Україною.

Кількість чоловіків може змінюватись, оскільки деякі суб’єкти федерації, такі як Республіка Татарстан і Чечня, створюють відповідно два та чотири добровольчі батальйони.

Також є ймовірність, що не всі регіони створюватимуть батальйони. До прикладу, у Волгограді місцеві посадовці не оголошували про створення добровольчих батальйонів.

Новосформовані батальйони зараз відправляють на навчання на полігони. Ймовірно, вони завершать місячну підготовку до кінця серпня, проте вони не будуть боєздатними за такий короткий період.