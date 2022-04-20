Міноборони РФ вирішило внести до категорії держтаємниці дані родичів російських солдатів, які були вбиті під час війни проти України.

Про це повідомляє Російська служба BBC із посиланням на проєкт ухвали уряду.

Особисті дані загиблих під час бойових дій солдатів ЗС РФ становлять державну таємницю ще з 2015 року. Однак пільги членам сімей військових, яких ліквідували під час вторгнень в Чечню, Сирію та на інші території, оформлюють чиновники райадміністрацій, які й видають відповідні посвідчення. Тепер же МО РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам.

У Міноборони РФ пояснюють свою ініціативу тим, що потрібно “обмежити коло осіб, що мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України”.