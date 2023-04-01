Експерти Інституту вивчення війни прокоментували заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який закликав "негайно припинити вогонь" в Україні та реакцію Кремля на цей заклик.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили фахівці, у Росії відкинули пропозицію Лукашенка щодо негайного припинення обстрілів та початок перемовин.

Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що припинення активних бойових дій не допоможе РФ досягти цілей “спеціальної військової операції”.

Водночас Пєсков наголосив, що Лукашенко та Путін все ж можуть обговорити тему перемир’я на найближчій зустрічі.

“Кремль може прийняти рішення просувати перемир’я найближчими тижнями, намагаючись заморозити лінію фронту в Україні через побоювання, що українські контрнаступи можуть призвести до того, що українські сили звільнять більше території”, – наголосили фахівці ISW.