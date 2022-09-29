27 вересня на тимчасово окупованих територіях України звершились так звані "референдуми" про приєднання Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей до РФ. Найімовірніше, найближчими днями Кремль офіційно оголосить про анексію цих територій України. Однак експерти Інституту вивчення війни вважають, що російська влада може відкласти цю заяву.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Найімовірнішою датою оголошення про анексію українських територій є 30 вересня. Однак аналітики ISW вважають, що Кремль міг би відкласти заяву про анексію, аби краще підготувати інформаційний простір та адміністративну організацію.

27 вересня ISW прогнозував, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованої території України 30 вересня у своєму запланованому зверненні до обох палат російського парламенту.

28 вересня міноборони РФ заявило, що Росія “найближчим часом реалізує прагнення жителів “ЛНР”, “ДНР”, Запорізької та Херсонської областей бути разом з Росією”.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін 28 вересня оголосив, що російський парламент повинен провести вступні засідання для схвалення анексії окупованої території України 3 і 4 жовтня.

Водночас російськомовне опозиційне видання “Meduza” 28 вересня цитувало джерела в Кремлі, які стверджували, що російська влада вирішила “не поспішати” з анексією.

Ці джерела повідомили “Meduza”, що “піар-ефект від анексії буде майже нульовим”, адже російські громадяни досі активно виступають проти часткової мобілізації, яку було оголошеного в Росії минулого тижня.

“Meduza” повідомляла, що Кремль провів закрите опитування громадської думки, яке продемонструвало широке невдоволення росіян мобілізацією. Тому, ймовірно, Кремль сперу намагатиметься виправити громадське невдоволення мобілізацією, а вже тоді оголошувати анексію.