Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може допомогти зібрати заплановану кількість нових сил для війни проти України. Однак, наголосили експерти, нові формування не будуть боєздатними і це викличе ще більше критики у бік російської влади.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Експерти наголосили, що Кремль змушує росіян воювати проти України під надуманими приводами, тим самим порушуючи свою обіцянку не мобілізувати тих, хто не має військового досвіду.

Більш того, влада РФ демонстративно видає повістки тим, хто виходить на протести проти мобілізації.

“Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, швидше за все, посилить обурення всередині країни”, – зауважили в ISW наголосивши, що мобілізація була б непопулярним кроком, навіть якби проходила без жорстких методів.

Аналітики додали, що Кремль не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації. Зокрема президент РФ Володимир Путін та голова міноборони РФ Сергій Шойгу обіцяли, що мобілізовувати будуть виключно резервістів з військовим досвідом.

Однак вже 22 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що видача повісток затриманим мітингувальникам не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня.

Також повістку вручили фахівцю з IT, який ніколи не служив в армії чи на військовій кафедрі в університеті.

“ІТ-спеціаліст, ймовірно, один із багатьох російських чоловіків, які отримали повідомлення про мобілізацію, попри те, що вони не відповідають заявленим критеріям для часткової мобілізації. Студент університету в Бурятії оприлюднив кадри, на яких Росгвардія та військова поліція забирають учнів з уроків, як повідомляється, для мобілізації, попри те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу неодноразово заявляв, що російські студенти не будуть мобілізовані”, – наголосили експерти.

Залишається невідомим і те, скільки чоловіків хоче мобілізувати Кремль. Офіційно було заявлено про 300 000 осіб, однак деякі ЗМІ зазначають, що реальна кількість мобілізованих може сягнути мільйона осіб.

“Незалежно від загальної квоти суб’єкти Російської Федерації, які виконують мобілізаційне розпорядження, ймовірно, здійснюватимуть заходи з комплектування поза межами визначеного призову резервістів. Деякі суб’єкти Російської Федерації, такі як Республіка Якутія і Курська область, вводять закони, що забороняють резервістам залишати місце постійного проживання”, – наголосили в ISW.

Окрім цього, російських чоловіків викликають у військкомати за допомогою телефонних дзвінків, зокрема й серед ночі, та через державні вебсайти.

Такий жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії. Незалежне російське правозахисне видання “ОВД-Инфо” повідомило, що акції протесту відбулися в 42 містах країни, зокрема протести пройшли навіть у маленьких селах Республіки Дагестан.

У Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті та Забайкальському краї невідомі підпалили кілька військових пунктів і будівель місцевих адміністрацій.

“Найімовірніше, найближчими днями Кремль придушить такі протести. Проте оголошення часткової мобілізації та відверте ігнорування правил мобілізації, може налаштувати проти Кремля навіть ті верстви населення, які раніше не суперечили російському повномасштабному вторгненню в Україну”, – наголосили аналітики.