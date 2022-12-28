Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

На думку експертів, Кремль продовжувати зосереджувати свої зусилля на Заході, ігноруючи Україну як суверенну державу, намагаючись змусити західних партнерів тиснути на Київ, аби він погодився на перемовини на умовах РФ.

Експерти зауважили, що Москва регулярно зображає Україну як західного пішака без фактичного суверенітету, аби дискваліфікувати українських посадовців у майбутніх прямих переговорах і натомість представити переговори з Росією як відповідальність західних чиновників.

Окрім цього Кремль регулярно своїх невдоволень самою Україною, щоб отримати вигоду від бажання Заходу до переговорів і створити динаміку, за якої західні чиновники відчувають себе змушеними піти на превентивні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

“Кремль постійно зображатиме українських посадовців такими, що без потреби затягують війну, водночас повторюючи свої цілі війни, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони тиснули на Україну, щоб вони вели переговори на більш вигідних для Росії умовах”, – наголосили експерти.

В ISW резюмували, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які призвели б до остаточного врегулювання російсько-української війни, а натомість прагне до тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому переоснастити та поповнити свою армію для подальших наступальних кампаній проти України.