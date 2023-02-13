Кремль намагається приборкати главу ПВК «Вагнер» Пригожина – Reuters

Російська ПВК "Вагнер" докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

61-річний російський бізнесмен Пригожин, що у минулому провів дев’ять років за ґратами, останніми місяцями захопив заголовки газет через свою криваву роль в Україні, а на Заході його іноді зображують як реального лиходія.

З голеною головою і люблячим нецензурним висловлюванням, він викликав фурор у російськомовних ЗМІ, де насолоджувався санкціями Заходу, публічно ображав російське військове керівництво, намагався перетворити успіх на полі бою на прихильність Кремля та докладно описував свої вербування десятків тисяч ув’язнених до своєї приватної армії.

Його профіль став настільки помітним, що союзники та аналітики почали припускати, що він шукає спосіб зробити політичну кар’єру.

Проте зараз з’являється все більше доказів того, що Кремль намагався придушити такі спекуляції в зародку, наказавши Пригожину припинити публічну критику міністерства оборони, порадивши державним ЗМІ припинити згадувати його чи “Вагнер”.

Минулого тижня очільник групи підтвердив, що його також позбавили права вербувати засуджених – ключової опори його зароджуваного політичного впливу, яка допомогла його силам досягти невеликих, проте певних успіхів на сході України.

Директорка правозахисної групи Ольга Романова повідомила, що на початку цього року міністерство оборони РФ взялося за набір засуджених.

“Позиція Кремля полягає в тому, щоб не пускати його в політику. Вони трохи бояться його і вважають незручною людиною”, – пояснив Reuters колишній радник Кремля Сергій Марков, який залишається близьким до влади.

Деякі аналітики зазначили що він не просто став публічною особою, натомість “помітно трансформується в повноцінного політика зі своїми поглядами”.

За словами Маркова, Кремль отримав від Пригожина обіцянку, що він не буде створювати власний політичний рух і вступати в парламентську партію, якщо про це його не попросять.

Марков, який назвав Пригожина надзвичайно конфронтаційним, сказав, що, на його думку, Путін сказав очільнику “Вагнер” припинити публічну критику вищого керівництва на зустрічі в Санкт-Петербурзі 14 січня. Неофіційну зустріч підтвердив принаймні ще один учасник, який написав про це в соціальних мережах. У Кремлі кажуть, що не коментують приватні зустрічі.

Відтоді Пригожин пом’якшив свою риторику, зокрема в нещодавньому інтерв’ю, дивлячись в камеру, наголосив, що він нікого не критикує.

Своєю чергою, Gray Zone, впливовий канал у соціальних мережах, пов’язаний з “Вагнером”, опублікував щось схоже на витік офіційного документа для державних ЗМІ з Кремля.

Одержувачам було рекомендовано припинити згадувати Пригожина чи його ПВК.

Сам російський бізнесмен у коментарях зауважив, що, схоже, останнім часом російські ЗМІ стали рідше згадувати “Вагнера”, в чому він звинувачує неназваних “невдах”, які намагаються завдати шкоди його групі.

Марков, який багато писав про Пригожина переважно у позитивному висвітленні, заявив, що він особисто був серед тих, кого просили не просувати лідера найманців.

Голова американського аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович, який народився в Росії, припустив, що, простір для маневру Пригожина звужується.

“Зірка Пригожина потьмяніла. Він перестарався у своїй критиці військових та інших еліт”, – написав Альперович у Twitter.

Після багатьох років заперечень Пригожин вийшов із тіні у вересні минулого, щоб визнати, що він заснував компанію Wagner у 2014 році.

Вже тоді російське вторгнення в Україну пішло не за планом для вищого керівництва: хаотичний відступ з Києва, за яким стався розгром у північно-східній частині Харківської області, і вимушений відступ з південного міста Херсон.

Заможний магнат громадського харчування швидко поставив себе в центр шаленої піар-кампанії та через соціальні мережі, державне телебачення та художні фільми рекламував свою приватну армію як “елітну бойову силу, яка може творити військову алхімію”.

Він уявив себе безжально ефективним патріотичним оператором, а найвище керівництво Росії – некомпетентним та відірваним від реальності.

Пригожин, чиї найманці діють в Африці та на Близькому Сході, минулого тижня припустив, що він і його люди можуть одного дня зникнути так само швидко, як і з’явилися, у чому його численні вороги можуть сумніватися.

“Коли ми більше не будемо потрібні, ми зберемо речі і повернемося в Африку”, — сказав він.

Зауважимо, на початку лютого у британській розвідці зазначили, що останніми тижнями темпи вербування російських ув’язнених до ПВК “Вагнер” суттєво знизились. Основним фактором припинення цієї схеми може бути зростаюче протистояння між міноборони РФ та очільником приватної військової компанії Євгеном Пригожиним.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.