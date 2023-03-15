У розвідці Великої Британії зауважили, що від початку повномасштабної війни проти України російські держслужбовці підпадають під дедалі суворіші обмеження щодо закордонних подорожей. Фахівці вважають, що таким чином Кремль намагається запобігти втечі посадовців.

Про це йдеться у Twitter Сполученого Королівства.

У звіті британських розвідників мовиться, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяким чиновникам, ймовірно, навіть довелося здати свої паспорти у ФСБ.

Співробітники, ближчі до Кремля, стикаються з більш суворими обмеженнями, а кремлівським чиновникам зовсім заборонені всі міжнародні туристичні поїздки.

Розвідники зауважили, що така практика щодо заборони виїзду походить ще з часів СРСР. У Росії перш обмеження щодо поїздок почали впроваджувати після анексії Криму у 2014 році.

“Ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені”, – мовиться у звіті.

У британській розвідці резюмували, що існує реалістична ймовірність того, що в міру продовження сек’юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору.