Про це йдеться у Twitter Сполученого Королівства.
У звіті британських розвідників мовиться, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяким чиновникам, ймовірно, навіть довелося здати свої паспорти у ФСБ.
Співробітники, ближчі до Кремля, стикаються з більш суворими обмеженнями, а кремлівським чиновникам зовсім заборонені всі міжнародні туристичні поїздки.
Розвідники зауважили, що така практика щодо заборони виїзду походить ще з часів СРСР. У Росії перш обмеження щодо поїздок почали впроваджувати після анексії Криму у 2014 році.
“Ймовірно, ці заходи спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені”, – мовиться у звіті.
У британській розвідці резюмували, що існує реалістична ймовірність того, що в міру продовження сек’юритизації російської держави обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору.
- У нижній палаті російського парламенту, Державній думі, схвалили запровадження кримінального покарання для тих, хто дискредитує “добровольчі” групи, які воюють проти України. Зокрема йдеться про ПВК “Вагнер”, яка належить Євгену Пригожину.