Аналітики ISW зауважили, що РФ не відмовилась від своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Однак останнім часом Кремль почав приховувати мету так званої "спецоперації", щоб заплутати Західні країни. На думку експертів, таким чином Росія сподівається, що Захід почне змушувати Україну сісти за стіл переговорів.

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зауважили експерти, Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей – повного контролю над Україною – але радше частково приховує ці свої цілі, аби увести в оману країни Заходу, щоб вони тиснули на Україну, вимагаючи мирних переговорів.

21 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської “військової спецоперації” в Україні, зазначивши, що президент Росії Володимир Путін “про це вже говорив”.

Водночас сам Путін 26 жовтня заявляв, що Україна “втратила свій суверенітет і повністю перейшла під контроль НАТО”.

У своїй промові у дискусійному клубі “Валдай” 27 жовтня очільник Кремля знову відкинув суверенітет України, зазначивши, що Росія “створила” Україну і що “єдиною реальною гарантією суверенітету України може бути лише Росія”.

Путін також постійно відстоював свою думку про те, що Україна є нацистською державою, яку необхідно “денацифікувати”.

Таким чином, наголосили експерти, вимоги Путіна фактично є закликом до зміни влади України, навіть якщо він не говорить про це прямим текстом.

Аналітики також додали, що приховування Кремлем своїх цілей, які, ймовірно, призначені для західної аудиторії, все ж спантеличує російських прихильників війни.

Заява Пєскова, ймовірно, мала на меті пом’якшити наслідки провоєнного виступу віцеспікера Ради Федерації РФ Костянтина Косачова, який заявив, що Росія може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду.

“Ці дві протилежні заяви збентежили провоєнну спільноту. Російський військовий оглядач, пов’язаний з ПВК “Вагнер”, у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети”, – зауважили експерти.

Намагання Кремля не вдаватися до публічних крайніх націоналістичних ідеологій щодо війни також спантеличують і самих російських пропагандистів.

До прикладу, російські політичні та військові “експерти” на російському державному телешоу заперечували твердження російського пропагандиста Володимира Соловйова про те, що Херсонська область є повністю російською, що виправдовує використання ядерної зброї.

“Експерти” заявили, що використання ядерної зброї для захисту території, яка не є повністю окупованою, є нераціональним і навіть заявили, що НАТО не становить загрози для Росії.

“Російські пропагандисти висловлювали ядерні погрози та звинувачували НАТО у планах нападу на Росію протягом усього режиму Путіна, особливо до та під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Таке відхилення загальних кремлівських тез на такому форумі є безпрецедентним”, – додали в ISW.

Путін, як правило, намагався збалансувати крайні націоналістичні аргументи, щоб заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви, яких Путін вимагає від російського народу для продовження війни проти України на тлі приховування реальних цілей, потенційно підживлюють невдоволення серед критично важливих груп.