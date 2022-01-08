Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відхилив пропозиції Москви щодо гарантій безпеки. Він наголосив на необхідності деескалації з російської сторони як умови переговорів з НАТО.

Про це йдеться на сайті МЗС Чехії.

“Міністр Ліпавський та його колеги з НАТО погодилися з необхідністю підтримки безпеки та суверенітету України та підготовки до подальшої ескалації або можливого військового конфлікту. Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії… На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів” — йдеться у повыдомленныі чеського МЗС.

У повідомленні йдеться, що альянс має представити власні пропозиції щодо дій та можливості на майбутнє.

Ян Ліпавський заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє, і нагадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, також були відкинуті Основоположним актом Росія-НАТО, який сама Росія підписала на найвищому рівні у 1997 році.