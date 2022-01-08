Про це йдеться на сайті МЗС Чехії.
“Міністр Ліпавський та його колеги з НАТО погодилися з необхідністю підтримки безпеки та суверенітету України та підготовки до подальшої ескалації або можливого військового конфлікту. Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії… На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів” — йдеться у повыдомленныі чеського МЗС.
У повідомленні йдеться, що альянс має представити власні пропозиції щодо дій та можливості на майбутнє.
Ян Ліпавський заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє, і нагадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, також були відкинуті Основоположним актом Росія-НАТО, який сама Росія підписала на найвищому рівні у 1997 році.
- У Чехії заочно засудили до 21 року в’язниці ексвійськового через участь у війні проти України.
- Співробітники національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Чехії провели масштабну операцію у регіоні Південна Моравія щодо затримання групи “Луганська бригада”. Угруповання причетне до насилля з метою вимагання грошей.