Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія у цій війні лише зазнає втрат. І навіть теза про загрозу НАТО тепер ще абсурдніша, оскільки Швеція та Фінляндія також висловилися за приєднання до Північноатлантичного альянсу через російську агресію щодо України.

Про це радник Єрмака написав у своєму Telegram-каналі.

“Росія завжди вирізнялася абсурдністю та нелогічністю своїх заяв. Так, ця дивна країна продовжує заявляти, що почала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити нам вступити в НАТО. “Захистити свої кордони”, – нагадав Подоляк.

Він додав, що ці тези кремлівського режиму – просто надзвичайно лицемірний привід для масового вбивства українців.

Але тепер, після такого акту агресії, злочинів і варварства, свідком якого став весь світ, Швеція та Фінляндія також висловили бажання приєднатися до НАТО, і це може статися протягом наступних пів року.

“Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга. І це обов’язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати ризики”, – наголосив Михайло Подоляк.

Він констатував, що РФ зазнала важких втрат: 20,000+ російських солдатів уже загинуло, і це число зростатиме; зруйнована економіка тримається лише на продажу сировини – але це, ймовірно, питання часу; Росія потерпає від повної політичної ізоляції, а її репутація – вкрай токсична. Росія тепер увійде в історію як кривавий злочинець, а російських військових тепер у підручниках називатимуть “бучанськими м’ясниками”.

“Але “спецоперація” все одно “йде за планом”. Що ж це був за план, та хто у здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівочка?” – запитав радник голови Офісу президента