Про це радник Єрмака написав у своєму Telegram-каналі.
“Росія завжди вирізнялася абсурдністю та нелогічністю своїх заяв. Так, ця дивна країна продовжує заявляти, що почала масштабну варварську війну проти України, щоб не дозволити нам вступити в НАТО. “Захистити свої кордони”, – нагадав Подоляк.
Він додав, що ці тези кремлівського режиму – просто надзвичайно лицемірний привід для масового вбивства українців.
Але тепер, після такого акту агресії, злочинів і варварства, свідком якого став весь світ, Швеція та Фінляндія також висловили бажання приєднатися до НАТО, і це може статися протягом наступних пів року.
“Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга. І це обов’язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати ризики”, – наголосив Михайло Подоляк.
Він констатував, що РФ зазнала важких втрат: 20,000+ російських солдатів уже загинуло, і це число зростатиме; зруйнована економіка тримається лише на продажу сировини – але це, ймовірно, питання часу; Росія потерпає від повної політичної ізоляції, а її репутація – вкрай токсична. Росія тепер увійде в історію як кривавий злочинець, а російських військових тепер у підручниках називатимуть “бучанськими м’ясниками”.
“Але “спецоперація” все одно “йде за планом”. Що ж це був за план, та хто у здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівочка?” – запитав радник голови Офісу президента
- Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, то Росії доведеться посилити свою оборону в регіоні, зокрема розгорнувши ядерну зброю.
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.
- Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ 13 січня зробив заяву щодо Швеції та Фінляндії. За його словами, ці країни зможуть розраховувати на швидкий процес вступу до блоку навіть попри погрози Кремля.