Про це повідомляє американське агентство новин CNN.
“Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як потенційний кандидат”, – повідомили в британському офісі закордонних справ, співдружності та розвитку.
Мураєв у коментарі CNN заявив, що у цьому питанні “нема чого коментувати” щодо звинувачень, оскільки він є громадянином України і все ще стикається з російськими санкціями.
Далі в заяві зазначено імена чотирьох колишніх українських посадовців: “У нас є інформація, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками”, зокрема Сергієм Арбузовим, першим віцепрем’єр-міністром України з 2012 по 2014 рік, і в.о. у 2014 році; Андрієм Клюєвим, першим віцепрем’єр-міністром у 2010–2012 роках, керівником апарату експрезидента України Януковича, колишнім заступником голови РНБО України Володимиром Сівковичем; прем’єр-міністром України у 2010-2014 роках Миколою Азаровим.
Наголошується, що деякі з цих осіб мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну.
У відповідь на заяву МЗС Великої Британії МЗС Росії закликало їх “припинити займатися провокаціями”.
“Дезінформація, яку розповсюджує британське міністерство закордонних справ, є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами загострюють напруженість навколо України”, – наголошується в МЗС РФ.
Міністерка закордонних справ Великої Британії заявила у Twitter: “Ми не потерпимо змови Кремля щодо встановлення проросійського керівництва в Україні. Кремль знає, що військове вторгнення було б серйозною стратегічною помилкою, а Великобританія та наші партнери завдадуть Росії серйозних витрат”.
NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.
The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9
— Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022
Джерело CNN, поінформоване про американську та британську розвідку, підтвердило, що США мають подібні докази, як і Великобританія, щодо змови Росії встановити дружній уряд в Україні.
“Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Це включає такі речі, як створення дружнього уряду та використання його шпигунських агентств для розпалювання інакомислення”, – сказало джерело. Ще одне джерело також підтвердило цю інформацію.
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- Раніше користувачі соцмереж поширили дописи, зазначаючи, що назвати Харків “підконтрольним уряду України” — це все одно, що не визнати його українським.
- Також Володимир Зеленський зреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде “незначне вторгнення” Росії в Україну.
- 22 січня командувач військово-морським флотом Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяви, у якій піддав сумнівам повернення Україні окупованого Росією Криму, зокрема заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.
- Посольство США в Україні надає інформацію про російське активне поширення брехні та пропаганди щодо України.