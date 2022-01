Про це повідомляє американське агентство новин CNN.

“Колишній український депутат Євген Мураєв розглядається як потенційний кандидат”, – повідомили в британському офісі закордонних справ, співдружності та розвитку.

Мураєв у коментарі CNN заявив, що у цьому питанні “нема чого коментувати” щодо звинувачень, оскільки він є громадянином України і все ще стикається з російськими санкціями.

Далі в заяві зазначено імена чотирьох колишніх українських посадовців: “У нас є інформація, що російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками”, зокрема Сергієм Арбузовим, першим віцепрем’єр-міністром України з 2012 по 2014 рік, і в.о. у 2014 році; Андрієм Клюєвим, першим віцепрем’єр-міністром у 2010–2012 роках, керівником апарату експрезидента України Януковича, колишнім заступником голови РНБО України Володимиром Сівковичем; прем’єр-міністром України у 2010-2014 роках Миколою Азаровим.

Наголошується, що деякі з цих осіб мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну.

У відповідь на заяву МЗС Великої Британії МЗС Росії закликало їх “припинити займатися провокаціями”.

“Дезінформація, яку розповсюджує британське міністерство закордонних справ, є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами загострюють напруженість навколо України”, – наголошується в МЗС РФ.

Міністерка закордонних справ Великої Британії заявила у Twitter: “Ми не потерпимо змови Кремля щодо встановлення проросійського керівництва в Україні. Кремль знає, що військове вторгнення було б серйозною стратегічною помилкою, а Великобританія та наші партнери завдадуть Росії серйозних витрат”.

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.

The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9

— Liz Truss (@trussliz) January 22, 2022