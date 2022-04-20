За інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це йдеться у дописі Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці наголосили, що основна мета псевдореферендумів на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей – подальше оголошення “мобілізації”. Якщо її проведення вдасться, то “мобілізованих” українців відправлять воювати проти України на найгарячіших ділянках фронту. Фактично, зауважили у розвідці, Росія намагається знищити Україну руками українців.

У ГУР МОУ також нагадали, що російські окупанти почали збирати дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання гуманітарної допомоги чи соціальних виплат. Але насправді ці дані збирають з метою проведення “референдуму”.

У день “голосування” російські загарбники самостійно заповнюватимуть бюлетені, користуючись зібраною інформацією про місцевих мешканців.

За даними розвідки, проведення псевдореферендуму також має на меті:

– знищення представників українського етносу

– проведення пропагандистських заходів з нав’язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що “звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами”

Це все – черговий злочин Росії проти України та доказ геноциду, який здійснюється проти української нації.