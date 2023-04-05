Під час зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, яка відбудеться в Москві 5 і 6 квітня, очільник Кремля, ймовірно, спробує змусити Білорусь до інтеграції в Союзну державу.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, під час засідання Вищої Держради Союзної держави підніматимуться питання реалізації Союзного договору через 28 різних програм на 2021–2023 роки. Можливо, це пакет із 28 інтеграційних дорожніх карт, які Лукашенко ратифікував у листопаді 2021 року.

Згідно із заявою Кремля, російські та білоруські офіційні особи планують домовитися й про інші невизначені “практичні питання подальшої інтеграції”, ймовірно, у сфері обміну розвідданими, так як директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зустрівся з Лукашенком у Мінську.

Наголошено, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів Росії та Білорусі. Крім того, посадовець висунув свої звинувачення й Заходу щодо ескалації війни в Україні, спорядивши їй додаткову військову допомогу в квітні.

Як пояснили аналітики, він посилив ядерні загрози Росії, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети “Іскандер-М”. Шойгу також додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання з комплексами “Іскандер-М” в Росії.

За даними ISW, його заяви не містять нової інформації щодо білоруських навчань і, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії. Раніше аналітики повідомляли, що станом на лютий 2023 року білоруські військовослужбовці тренувалися в Росії з комплексами “Іскандер”.

Зауважується, що посилення ядерного шантажу з боку Росії співпадає із приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги США Україні.

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні.