Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков поширив інформацію про те, що найближчим часом нібито відбудеться онлайн-зустріч російського та американського лідерів. Однак у Білому домі інформацію спростували.

За словами Пєскова, Байден та Путін нібито збиралися зустрітися до кінця року.

Речник Путіна стверджував, що світові лідери планували обговорити, серед інших, питання стосовно діяльності НАТО та ситуації в Україні. Він сказав:

“Звісно, Україна: багато дискусій навколо України. Звісно, навколо України буде й те, що для нас є провокаційними діями збройних сил НАТО біля наших кордонів, що не дає нам змоги бути байдужими й викликає занепокоєння – потрібно адекватно реагувати, якось діяти на власній території”.

Він сказав, що про конкретні строки поки не йдеться, але зустріч може відбутися до Нового року.

“Це залежатиме від того, наскільки зійдуться графіки президентів, а також – який формат вони оберуть”, – пояснив речник Путіна.

Але в Білому домі цю інформацію спростували. Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що “Вашингтон поки не готовий анонсувати нові контакти з Москвою на найвищому рівні”.

Вона додала, що не може озвучити інформацію про “додаткові контакти, телефонні дзвінки чи щось подібне” стосовно переговорів Путіна й Байдена.

“Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів розмовлятиме з президентом Росії в певний момент у майбутньому”, – пояснила Псакі.