Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Командування розіслало російським солдатам “Виписку з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи”. У ній стверджується, що командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу. Їхні солдати незадоволені війною в Україні. Тому російське командування звинувачує Інтернет у зниженні мотивації та панічних настроях серед особового складу.
Також російська сторона стверджує, що на їхніх солдатів впливають “викривленні” факти з історії Росії, якими маніпулюють “агенти впливу”. Вони незадоволені тим, що окупанти отримують інформації не тільки з їхніх урядових джерел.
“Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів”, – зауважили в Головному управлінні розвідки.
Командування РФ наказало провести заходи з “засобів обмеження виходу особового складу в телекомунікаційно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями”.
На їхню думку, до збільшення кількості крадіжок документів впливає саме Інтернет. Йдеться про ті, що мають обмежувальну відмітку “Для службового користування”. Тому вони вважають, що боротися з цим допоможе повний контроль за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах. Іншими словами відтепер солдатам РФ заборонять зовсім, або ж піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, яка розміщена в Інтернеті.
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