Про це повідомляє міжнародна агенція Associated Press.
У розвідці Сполучених Штатів встановили, що РФ прагне підкинути неправдиві докази, щоб звинуватити Україну у відповідальності за обстріл колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, розповів офіційний представник США, знайомий з даними розвідки.
В американській розвідці вважають, що росіяни можуть встановити боєзапаси з ракетно-артилерійських систем середньої дальності HIMARS у якості доказів винуватості України.
Зазначається, що Росія спершу прагне сфальсифікувати докази причетності України, а після цього надати доступ міжнародним слідчим та журналістам до місця інциденту в Оленівці.
Як відомо, РФ з самого початку стверджує, що ЗСУ завдали удару по колонії, де утримують українських військовополонених, зі зброї, яку надали США.
Однак в Україні всі подібні заяви Росії заперечують. Зокрема українська розвідка цього тижня повідомила, що має докази того, що це проросійські сепаратисти Донецької області вступили у змову з ФСБ РФ та найманцями ПВК “Вагнера”, і замінували приміщення з військовополоненими українцями.
- Нагадаємо, у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, котрі, відповідно домовленостей, залишили територію заводу “Азовсталь” та опинились у полоні росіян, оскільки “це не в їхніх силах”.
- Водночас генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на ізолятор у тимчасово окупованій Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранених українських військовополонених.