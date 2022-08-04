ЗМІ, посилаючись на інформацію від розвідників США, зазначають, що у Кремлі працюють над фальсифікацією доказів щодо удару по колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених. РФ прагне сфабрикувати докази про те, що удар по колонії начебто завдали ЗСУ з американського озброєння.

Про це повідомляє міжнародна агенція Associated Press.

У розвідці Сполучених Штатів встановили, що РФ прагне підкинути неправдиві докази, щоб звинуватити Україну у відповідальності за обстріл колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, розповів офіційний представник США, знайомий з даними розвідки.

В американській розвідці вважають, що росіяни можуть встановити боєзапаси з ракетно-артилерійських систем середньої дальності HIMARS у якості доказів винуватості України.

Зазначається, що Росія спершу прагне сфальсифікувати докази причетності України, а після цього надати доступ міжнародним слідчим та журналістам до місця інциденту в Оленівці.

Як відомо, РФ з самого початку стверджує, що ЗСУ завдали удару по колонії, де утримують українських військовополонених, зі зброї, яку надали США.

Однак в Україні всі подібні заяви Росії заперечують. Зокрема українська розвідка цього тижня повідомила, що має докази того, що це проросійські сепаратисти Донецької області вступили у змову з ФСБ РФ та найманцями ПВК “Вагнера”, і замінували приміщення з військовополоненими українцями.