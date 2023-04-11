Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС РФ в Африці, заявивши, що міністерство “абсолютно нічого” не робить, а вагнерівці стикаються з “величезними труднощами” у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні.
У відповідь МЗС РФ 9 квітня повідомило, що готове співпрацювати з російським бізнесом і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка найближчих заходів під головуванням Росії в РБ ООН присвячена африканській проблематиці.
Водночас Пригожин у відповідь МЗС РФ наголосив, що сумнівається у здатності відомства розв’язувати проблеми через Радбез ООН і опублікував список із 15 питань, які, на думку Пригожина, вимагають термінового обговорення в РБ ООН, більшість із яких стосується підтримки дій Росії в Україні та Африці.
Фахівці зауважили, що офіційна відповідь МЗС РФ на критику Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати його.
“МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою”, – зауважили в ISW.
Фахівці нагадали, що міністерство оборони Росії відмовилося назвати війська ПВК “Вагнер” учасниками битви під Бахмутом, пославшись натомість на “десантно-штурмові загони”.
Також речник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина в навмисному викритті конфліктів між ПВК і міноборони.
Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з пов’язаним із Кремлем дискусійним клубом “Валдай” і російськими державними ЗМІ, критикував Пригожина за те, що він переслідує політичні цілі, які ставлять під загрозу вагнерівців у Бахмуті.
“Ймовірно, Пригожин критикував порядок денний МЗС Росії в РБ ООН, намагаючись показати себе здібним державним діячем, здатним впливати на закордонні справи та заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти. Пригожин продовжує намагатися звеличити себе, перебільшуючи роль вагнерівців в успіхах Росії в Україні та використовуючи свою популярність у російському націоналістичному інформаційному просторі для критики російського уряду”, – резюмували експерти.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяву очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, який спростував пропагандистські наративи Кремля про те, що РФ веде війну з НАТО в Україні.