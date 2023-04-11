Інституту вивчення війни зауважили, що нещодавно МЗС РФ відповіло на критику очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Фахівці наголосили, що це вперше державна установа офіційно зреагувала на критику Пригожина. Це може свідчити про те, що Кремль намагається дискредитувати очільника вагнерівців.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС РФ в Африці, заявивши, що міністерство “абсолютно нічого” не робить, а вагнерівці стикаються з “величезними труднощами” у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні.

У відповідь МЗС РФ 9 квітня повідомило, що готове співпрацювати з російським бізнесом і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка найближчих заходів під головуванням Росії в РБ ООН присвячена африканській проблематиці.

Водночас Пригожин у відповідь МЗС РФ наголосив, що сумнівається у здатності відомства розв’язувати проблеми через Радбез ООН і опублікував список із 15 питань, які, на думку Пригожина, вимагають термінового обговорення в РБ ООН, більшість із яких стосується підтримки дій Росії в Україні та Африці.

Фахівці зауважили, що офіційна відповідь МЗС РФ на критику Пригожина є продовженням спроб Кремля дискредитувати його.

“МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою”, – зауважили в ISW.

Фахівці нагадали, що міністерство оборони Росії відмовилося назвати війська ПВК “Вагнер” учасниками битви під Бахмутом, пославшись натомість на “десантно-штурмові загони”.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина в навмисному викритті конфліктів між ПВК і міноборони.

Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з пов’язаним із Кремлем дискусійним клубом “Валдай” і російськими державними ЗМІ, критикував Пригожина за те, що він переслідує політичні цілі, які ставлять під загрозу вагнерівців у Бахмуті.

“Ймовірно, Пригожин критикував порядок денний МЗС Росії в РБ ООН, намагаючись показати себе здібним державним діячем, здатним впливати на закордонні справи та заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти. Пригожин продовжує намагатися звеличити себе, перебільшуючи роль вагнерівців в успіхах Росії в Україні та використовуючи свою популярність у російському націоналістичному інформаційному просторі для критики російського уряду”, – резюмували експерти.