У Кремлі закликали офіційних осіб, які беруть участь у підготовці до президентських виборів у Росії 2024 року, припинити використання iPhone – через побоювання, що вразливістю пристроїв можуть скористатися західні спецслужби.

Про це інформує Reuters.

На організованому Кремлем семінарі для посадовців, пов’язаних із внутрішньою політикою, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко попросив змінити телефони до 1 квітня.

“З iPhone все закінчилося: або викидай, або віддай дітям, – цитують слова одного з учасників зібрання. – У березні це доведеться зробити всім”.

Відповідаючи на запитання про це, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не може підтвердити інформацію. Водночас зауважив, що смартфони не повинні використовуватися для службових справ, додавши, що “будь-який смартфон має досить прозорий механізм, незалежно від того, яка у нього операційна система – Android чи iOS, тож для службових цілей вони не використовуються”.

Кремль може надати інші пристрої на заміну iPhone. Президент РФ Володимир Путін завжди говорив, що у нього немає смартфона, хоча Пєсков розповідав, що Путін час від часу користується Інтернетом.

Зауважимо, нещодавно США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів.

Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники, дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.