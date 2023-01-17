Кремль продовжує публічно спростовувати заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що вагнерівці несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти дійшли такого висновку після заяви президента РФ Володимира Путіна, який 15 січня наголосив, що успіх росіян у Соледар на Донеччині є заслугою міноборони РФ та генерального штабу.

“Заява Путіна транслювалася в прямому етері на контрольованому державою телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що Путін раніше утримувався від коментарів щодо тактичних досягнень в Україні”, – зауважили в ISW.

На думку аналітиків, Путін, ймовірно, також намагався показати, що зберігає контроль над російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію у соцмережах, зокрема у Telegram.

Міноборони РФ, своєю чергою, також продовжувало повідомляти, що десантно-штурмові загони Південного військового округу (ПВК) РФ і російський десант атакують українські позиції в районі Бахмута, і, ймовірно, навмисно не згадувало про ПВК “Вагнер” у своєму щоденному брифінгу 15 січня.

Окрім цього напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, ймовірно, опосередковано звинуватив Пригожина в навмисному висвітленні конфлікту між міноборони РФ і ПВК “Вагнер” в російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про триваючий конфлікт між Пригожиним і міноборони Росії, заявивши, що ці повідомлення є “продуктом інформаційних маніпуляцій”.

Водночас Пєсков, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від “ворогів Росії, у Кремля є друзі, які теж поводяться подібним чином”.

“Заява Пєскова, можливо, була спрямована проти Пригожина, чия критика російського міноборони стає все більш нахабною. Пєсков також продовжив спроби Путіна знецінити вагнерівців, спростувавши наратив про те, що за захоплення Соледара відповідальні лише сили ПВК “Вагнер” та зазначивши, що росіяни пам’ятають як російських військовослужбовців, так і війська вагнерівців за їхні досягнення”, – додали експерти.

Своєю чергою Пригожин продовжує намагатися підірвати довіру до російського міноборони та оточення Путіна.

Пригожин прямо відповів на заяву Пєскова в інтерв’ю про конфлікт з міноборони РФ, заявивши, що у нього немає причин не довіряти Пєскову.

“Пригожин міг би легко спростувати повідомлення про конфлікт, просто заперечивши їх, але продовжив свою тактику використання навмисно розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, зрештою спрямованих на підрив довіри до міноборони та Путіна. Пригожин також вручив медалі вагнерівцям за взяття Соледару 15 січня, зокрема символічно нагородивши бійця, який раніше отримав від Путіна медаль за відвагу”, – резюмували в ISW.

Варто зауважити, що попри низку заяв РФ щодо захоплення Соледара на Донеччині, в українському Міноборони наголошують, що бої за місто тривають.