За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль, схоже, готується атакувати Бєлгородську область Росії під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Фахівці зауважили, що російські пропагандисти починають висувати гіпотезу про те, що Україна начебто прагне вдертися у Бєлгородську область РФ. Також рупори Кремля зазначають, що військам РФ варто докласти зусиль для нової окупації Куп’янська (Харківська область), аби мінімізувати “загрозу українського вторгнення”.

В ISW наголосили, що ці заяви розповсюджують ті військові оглядачі, які раніше критикували Кремль за відведення військ з Харківщини, зокрема з позицій у Вовчанську.

Російські військові оглядачі також активізували заклики до нового захоплення територій на Харківщині, які ЗСУ звільнили у вересні. На думку пропагандистів, окупація стримає атаки ЗСУ на Куп’янському та Вовчанському напрямках.

Окрім цього, напередодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також оприлюднив кадри з будівництва укріплень Засічної лінії на кордоні з Україною.

Також як повідомив очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, цю лінію будують саме “вагнерівці”. Він також зауважив, що спершу ця лінія оборони у Бєлгородській області називалась “лінія Вагнера”, однак назву довелось змінити на Засічну лінію, оскільки багатьом росіянам не подобається діяльність його ПВК.