Зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю. І хоч РФ продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, Лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль посилив тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою офіційного оформлення інтеграції Білорусі в Союзну державу після білоруських протестів 2020 і 2021 років. Росія особливо прагнула встановити постійну військову базу в Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими військовими.

Підтримка білоруським режимом російського вторгнення уже зробила Білорусь співучасником війни в Україні. Потенційна відкрита участь ЗС РБ у війні викликає тертя в білоруській армії – військові усвідомлюють значні втрати, яких зазнали російські війська в Україні, і, швидше за все, не бажають мати такий же результат.

Проте, на переконання Інституту вивчення війни, Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну – і причиною цьому є внутрішні конфлікти у країні. Зокрема, Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, якщо його апарат безпеки послабиться через участь у дорогій війні в Україні. Щоб придушити народні протести проти його правління у 2020 і 2021 роках, Лукашенко покладався на елементи білоруських збройних сил, які посилювали білоруські спецслужби. Залучення значної частини цього відомства до війни в Україні, швидше за все, зробить Лукашенка відкритим для нових хвилювань і опору.

Також, скоріш за все, Лукашенко усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що спроба Росії забезпечити повний контроль над Білоруссю увінчалася успіхом.

Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку змусить Україну тимчасово відволікти живу силу та техніку з поточної лінії фронту. Навіть якби Лукашенко направив значно більшу кількість своїх сил для наступу на Україну, білоруська армія все одно була б невеликою силою, яка не змогла б досягти істотного оперативного успіху.