У Росії все частіше лунають заклики до впровадження жорстких законів у країні. Зокрема напередодні один з російських депутатів Андрій Гурульов запропонував повернути сталінську концепцію щодо "ворогів народу". Водночас Кремль не впроваджує подібні заходи, оскільки, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, побоюється за стабільність режиму президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті ISW.

Фахівці зауважили, що уряд РФ також відкликав законопроєкт щодо збільшення податків з 13% до 30% для росіян, які виїхали з країни.

Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які “зрадили” країну, виїхавши за кордон, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів.

За даними джерел російського видання “Верстка”, Кремль також не підтримує повернення смертної кари, про що не так давно дискутували у російських політичних колах.

“Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії (або залишилися пасивно чинити опір їй), але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя”, – наголосили аналітики.

В ISW резюмували, що російський президент більше покладається на медіапростір, аніж на заходи, котрі діяли в часи СРСР такі як репресії, еквівалентні КДБ, силам МВС та Червоній армії.