Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ відмовляється виконувати вимоги Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо негайного припинення вторгнення в Україну.

Про це повідомляють російські пропагандистські “РИА Новости” та “Интерфакс”.

Відповідаючи на питання стосовно рішення Міжнародного суду з відповідною забороною на подальші бойові дії на території України, Пєсков заявив, що Кремль “не може це врахувати”.

“Міжнародний суд має поняття – згода сторін. Тут жодної згоди не може бути. В такому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги”, – заявив прессекретар Путіна.

Тобто РФ свідомо порушує законні вимоги суду, чим лише погіршує своє становище на міжнародній арені та робить майбутній вирок у судовій справі “Україна проти РФ” ще більш жорстким.