Про це повідомляють російські пропагандистські “РИА Новости” та “Интерфакс”.
Відповідаючи на питання стосовно рішення Міжнародного суду з відповідною забороною на подальші бойові дії на території України, Пєсков заявив, що Кремль “не може це врахувати”.
“Міжнародний суд має поняття – згода сторін. Тут жодної згоди не може бути. В такому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги”, – заявив прессекретар Путіна.
Тобто РФ свідомо порушує законні вимоги суду, чим лише погіршує своє становище на міжнародній арені та робить майбутній вирок у судовій справі “Україна проти РФ” ще більш жорстким.
- Нагадаємо, Петро Порошенко назвав рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі важливою та переконливою перемогою України, а також додав, що у разі його ігнорування Росією — її виключать з Організації Об’єднаних Націй.
- Вчора Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в суверенну державу.
- Однак ексголова Верховної Ради України Олександр Турчинов у штабі територіальної оборони міста Києва заявив, що поки Росія буде членом Радбезу Організації Об’єднаних націй з правом блокувального голосу, в діяльності ООН не має жодного сенсу.