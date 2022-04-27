Речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Під час брифінгу Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо можливого обміну Віктора Медведчука.

За словами речника Путіна, у Кремлі не розглядають навіть можливості подібного обміну.

“Про це навіть не йдеться”, – коротко заявив Дмитро Пєсков.

Як відомо, українського політика, який також є кумом президента РФ Путіна, затримала СБУ після того, як він зник з-під домашнього арешту після повномасштабного російського вторгнення. У Службі безпеки зазначили, що Медведчука планували вивезти до Росії.

Після затримання президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти Віктора Медведчука на всіх українських військових, які потрапили до російського полону.