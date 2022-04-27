Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
Під час брифінгу Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо можливого обміну Віктора Медведчука.
За словами речника Путіна, у Кремлі не розглядають навіть можливості подібного обміну.
“Про це навіть не йдеться”, – коротко заявив Дмитро Пєсков.
Як відомо, українського політика, який також є кумом президента РФ Путіна, затримала СБУ після того, як він зник з-під домашнього арешту після повномасштабного російського вторгнення. У Службі безпеки зазначили, що Медведчука планували вивезти до Росії.
Після затримання президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти Віктора Медведчука на всіх українських військових, які потрапили до російського полону.
- Нагадаємо, Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.
- Раніше дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко дала пресконференцію у Москві, де поскаржилась пропагандистським ЗМІ на те, що не може знайти свого чоловіка.