20 лютого у Кремлі назвали відносини Росії з Молдовою "дуже напруженими", і звинуватили лідерів країни у "проведенні антиросійської програми" через тиждень після того, як Кишинів заявив, що завадив спробі державного перевороту проросійськими силами.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня парламент Молдови затвердив новий прозахідний уряд. Попередня адміністрація пішла у відставку після місяців політичних та економічних скандалів.

Новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Доріном Речаном пообіцяв прямувати проєвропейським шляхом, а також закликав до демілітаризації Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія діє “відповідально»” щодо так званих “миротворчих сил”, які вона розмістила в сепаратистському регіоні, і застеріг Молдову від подальшого розпалювання ситуації.

“Наші відносини з Молдовою і так дуже напружені”, – сказав Пєсков журналістам. “Керівництво завжди акцентує на всьому антиросійському, скочується в антиросійську істерику”.

Президентка Молдови Майя Санду, а також президент України Володимир Зеленський раніше зауважили, що у них є розвіддані, які свідчать про плани Росії здійснити державний переворот, аби “повалити” владу Молдови та посіяти хаос у колишній радянській республіці.

Росія заперечила заяви, проте, зауважують Reuters, Москва настовбурчується відносно ідеї приєднання Молдови до Європейського Союзу.

У грудні минулого року Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово зупинила дію ліцензії на мовлення шести телеканалів через поширення “некоректної” інформації про події у Молдові та широкомасштабну війну в Україні.

13 лютого Санду заявила, що на території її держави Росія планує здійснити державний переворот. Вона стверджує, що Москва може використати для цього протести опозиції та напади на урядові будівлі.

Президентка заявила, що всіх, хто бере участь у таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності. Глава держави закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації.

“Спроби Кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій та віримо у Молдову”, – зауважила Санду.

Вже 14 лютого уряд РФ заперечив звинувачення президентки Молдови в тому, що Москва планує дестабілізувати республіку.

Також стало відомо, що глави Міноборони країн НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії. Повномасштабна війна Росії проти України стала уроком для блоку.