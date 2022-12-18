Росія докладає зусилля для підняття бойового духу військових, який продовжує лишати однією з найслабших сторін ЗС РФ. Зокрема, для цього Міноборони РФ створить дві "прифронтові творчі бригади" та закликають дарувати російським військовим музичні інструменти.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Міноборони Росії оголосило про створення двох “прифронтових творчих бригад” для підняття бойового духу військ, які беруть участь у “спеціальній військовій операції”. Розважатимуть окупантів у цих бригадах оперні співаки, актори та артисти цирку.

Раніше Міноборони РФ закликало своїх громадян дарувати військовим музичні інструменти.

Як зазначають у розвідці, розваги у період активних бойових дій мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів.

Крихкий моральний дух продовжує залишатися слабким місцем більшої частини російських сил. Однак занепокоєння військових насамперед зосереджується на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах із зарплатою, відсутністю спорядження та боєприпасів, і, що важливо, відсутністю ясності щодо цілей війни. Британська розвідка наголошує: навряд чи творчі бригади розвіють ці страхи.