Скоріш за все, іміджмейкери президента РФ прагнуть зобразити Володимира Путіна як лідера, який підтримує зв’язок з російським народом, оприлюднюючи участь Путіна в безглуздих подіях, таких як урочисте відкриття індичої ферми.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Незалежне російське інформаційне видання The Moscow Times повідомило, що Кремль доручив керівникам деяких державних корпорацій і губернаторам регіонів підготувати “позитивний порядок денний” новин і подій, у яких може брати участь Путін.

Зокрема, відомо, що в календарі Путіна вже є невеликі події, такі як урочисте відкриття центру розведення індиків, відзначення ювілеїв держкорпорацій і відкриття відремонтованої траси.

Видання The Moscow Times процитувало чиновників Кремля, які сказали, що соціальне благополуччя російського народу падає, а втома від війни зростає, і що Путіна потрібно розглядати як “вісника добрих новин”. Ці зусилля, ймовірно, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не лише військовим лідером під час війни, а й цивільним лідером, який має тісні зв’язки з народом.

Однак, на думку Інституту вивчення війни, це навряд чи суттєво покращить імідж Путіна, а відсутність при цьому можливості змістовного діалогу з народом може навіть підірвати популістську привабливість Путіна.