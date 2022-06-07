Очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у використанні продовольства в якості зброї проти країн, що розвиваються.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Під час виступу в Раді безпеки ООН Шарль Мішель, коментуючи блокування українських портів, звинуватив РФ у тому, що вона використовує продовольство “як стелс-ракету” проти країн, які розвиваються.

“Драматичні наслідки російської агресії в Україні поширюються. Через це зростають ціни на продукти харчування, біднішають люди та дестабілізується ситуація в різних регіонах. Росія несе повну відповідальність за цю продовольчу кризу, лише Росія”, — сказав Мішель під час виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Також Мішель спростував заяви РФ про те, що нібито в продовольчій кризі винен Захід. Він заявив, що це дезінформація, а ЄС не запроваджував санкції проти аграрного сектору Росії.

Зокрема очільник Євроради наголосив, що санкції проти РФ не виходять за межі кордонів ЄС та не заважають суднам під російським прапором транспортувати продовольство чи добрива до країн, що розвиваються.

Мішель додав, що Кремль має на меті утримання та крадіжку зерна в Україні. Відповідальність за це РФ планує перекласти на інших. Він назвав це “чистою і простою пропагандою”.

Після цих слів посол РФ в ООН Василь Небензя вийшов із зали. Водночас до нього звернувся Мішель:

“Ви можете покинути залу, очевидно, це простіше – не слухати правду, пане посол”.