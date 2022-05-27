Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що колишній офіцер ЦРУ Рей Макговерн протягом кількох останніх місяців дає інтерв’ю англомовним виданням, у яких заявляє про “неоднозначність відповідальності Росії за те, що відбувається в Україні”.

Зокрема, Макговерн подає тези про те що, нібито альянс НАТО “обіцяв не просуватися на Схід” та про “неоднозначність відповідальності Росії за те, що відбувається в Україні”.

Висновок, який “експерт” робить, полягає в “неоднозначності відповідальності РФ війну в Україні”.

ЦПД наголошує, що використання західних “експертів” у англомовних медіа є елементом інформаційно-психологічної операції ворога. Так росіяни намагаються перекласти відповідальність за скоєні в Україні злочини на інші країни.