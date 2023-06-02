1 червня російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" (ЛСР) здійснили черговий рейд до Бєлгородської області РФ. Фахівці Інституту війни вважають, що Кремль намагатиметься використати цю ситуацію, аби зберегти підтримку росіян щодо війни проти України.

Джерело: ISW

Аналітики зазначили, що реакція офіційних осіб РФ та російських мілблогерів на рейди у Бєлгородській області свідчить про тривогу в російському інфорпросторі щодо війни.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області. більш того, Путін нагородив голову Шебекинського району Володимира Жданова орденом Мужності за реагування на ситуацію на кордоні.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив, що російські посадовці в Бєлгородській області евакуювали 200 дітей до Пензенської області та планують евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей 3 червня.

Російська служба BBC повідомила, що Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти під час евакуації 1200 бєлгородців.

“Ці евакуації, повідомлення про уважність Путіна та характеристика рейду міністерством оборони РФ як спроби “вторгнення” на територію Росії свідчить про те, що Кремль намагається використати ці обмежені рейди для підтримки поточних інформаційних операцій, спрямованих на зображення війни в Україні. як екзистенціал і отримати внутрішню підтримку для тривалої війни”, – наголосили експерти.