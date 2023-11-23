▪️Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати. Кремль готовий вести війну стільки скільки треба.

▪️Кремль планує дестабілізувати ситуацію всередині України. Мова йде про захопленням політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки. Знищення взимку критичної інфраструктури, підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових та опозиційних політичних сил.

▪️Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос.

▪️Путін переконаний, що повернути Україну та решту «історичних російських земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу. Він може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу, можливо із використанням ядерної зброї.