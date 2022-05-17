У Росії тривають репресії у "кращих сталінських традиціях", щоб знайти винних через невдачі на війні в Україні. Для цього Кремль звинувачує командирів окупаційних частин та з'єднань.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російське керівництво репресіями має намір зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності. Покарання проводять показово серед командирів та особового складу, але такі рішення викликають недовіру до керівництва.

“Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення”, — зазначила українська розвідка.

За втрату флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера “Москва” з посади усунуто командувача Чорноморського флоту віцеадмірала Ігоря Осипова. Його було заарештовано та розпочато слідчі дії. Аналогічне покарання застосували проти його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

Владислава Єршова, котрий керував шостою російською армією, усунули з посади. На нього “повісили” безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки. Розвідка додала, що з цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля. Згідно з ГУР, він відправляв в Україну строковиків, хоча вище керівництво наказувало цього не робити.

Було відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в окупованому Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Керівництво залишилося незадовільним через виконання поставлених завдань. Також усунуто від посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.