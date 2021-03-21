У суботу, 20 березня, набув чинності "указ" президента Росії Володимира Путіна про заборону "іноземним громадянам" володіти землею в незаконно окупованому РФ Криму.

Про це повідомляє російське агентство “РБК”.

Відповідний “документ” Путін підписав рік тому. Згідно із ним, з 20 березня “іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам” заборонено володіти землею в більшості районів окупованого Криму.

Обмеження накладаються на володіння землею в 19 “муніципальних утвореннях” півострова (всього їх 25), які “указом” Путіна були включені до переліку “прикордонних територій” (де “іноземці” не можуть володіти землею).

Серед них – Євпаторія, Керч, Ялта, Судак. Заборона на володіння іноземцями землею також поширюється на 12 “муніципалітетів” Севастополя.

Під заборону не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Як зазначає “РБК”, станом на квітень 2020 року понад 11 тисяч ділянок у Криму, які підпадають під дію цього “указу”, належали іноземцям, більшість із них українці.

В українців чи іноземців був рік з моменту підписання “указу”, щоб передати права на землю в Криму добровільно (продати її або переоформити).

У Росреєстрі повідомили “РБК”, що якщо передачі прав на землю не відбулося, то таке майно “за рішенням суду підлягає примусовому продажу”. А виручену суму “передадуть або колишньому власнику, або в державну чи муніципальну власність з відшкодуванням колишньому власникові вартості майна, визначеної судом”.

Відтак українці, які мають землю на окупованому півострові, можуть втратити її за рішенням “суду”.

Реакція Києва

На “указ” Путіна вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

Як наголосив речник МЗС Олег Ніколенко, вказаний “документ” є “юридично нікчемним”.

“Указ президента РФ про заборону українцям володіти землею в Криму юридично нікчемний. Після відновлення суверенітету нашої держави на півострові порушені права законних власників (на земельні ділянки, – ред.) будуть відновлені”, – наголосив він.

У переданій для ЗМІ заяві Ніколенко зазначив, що заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

Він додав, що “указ” Путіна не матиме правових наслідків для України.

За словами Ніколенка, дії Кремля не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

“Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги “Кримської платформи” на її інавгураційного саміту цьогоріч”, – повідомив речник МЗС.